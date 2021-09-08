В Харькове университет атаковали стаи летучих мышей

В Харьковском национальном университете имени Каразина студенты нашли 70 незваных гостей. Инцидент произошел 7 сентября﻿, сообщает РБК-Украина.

фото: facebook.com/BatsUkraine

Как летучие мыши попали в университет

По словам зоозащитников, летучие мыши залетели в Alma mater из-за того, что работники вуза не закрыли форточки окон. Зверьки же случайно залетели внутрь.

Из-за этого всем летучим мышам понадобилась помощь специалистов.

Специалисты говорят, что сейчас идет миграция летучих мышей на юг, где они прячутся на зиму. Поэтому днем они ищут спокойное место для сна, поэтому случайно залетают в открытые окна и вентиляции.﻿

Кроме того, всех летучих мышей собрали и зоозащитники оказали им помощь.

"После утоления жажды, взвешивания и получения красивого "браслета", все рыжие вечерницы полетели на волю. Надеемся, они успешно долетят до зимовальных хранилищ, которые могут находиться в 1 500 километрах от летних" , — говорится в сообщении.

фото: facebook.com/BatsUkraine

Автор: Тетяна Самарук