В НБУ порадовались легализации криптовалют и хотят выпустить е-гривни
Принятие законопроекта №3637 "О виртуальных активах" позволит создать цивилизованный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой, а также выпускать цифровые деньги в Украине, сообщает Деловая столица.
Об этом написал в своем Facebook глава Национального банка Кирилл Шевченко.
"Приветствую принятия депутатами закона «О виртуальных активах» (законопроект № 3637). Благодаря 276 голосам «за» в Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами. Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалюта, получили определенный юридический статус, а участники рынка — на защиту и работу в правовом поле", — написал он.
Шевченко отметил, что принятый закон позволит международным биржам работать в Украине.
В то же время он обратил внимание, что "
единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривна".
"Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому осуществляет эффективную монетарную политику. В то же время мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, с английского ̶ СBDC) — е-гривни", — резюмировал глава НБУ.