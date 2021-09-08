В НБУ порадовались легализации криптовалют и хотят выпустить е-гривни

Принятие законопроекта №3637 "О виртуальных активах" позволит создать цивилизованный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой, а также выпускать цифровые деньги в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Facebook глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Приветствую принятия депутатами закона «О виртуальных активах» (законопроект № 3637). Благодаря 276 голосам «за» в Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами. Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалюта, получили определенный юридический статус, а участники рынка — на защиту и работу в правовом поле" , — написал он.

Шевченко отметил, что принятый закон позволит международным биржам работать в Украине.

В то же время он обратил внимание, что " единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривна ".