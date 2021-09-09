Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей, положение команд

Европейские сборные 8 сентября сыграли очередные матчи в квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, сообщает УНИАН.

Группа B

Косово - Испания - 0:2

Греция - Швеция - 2:1

Положение команд: Испания - 13 очков (6 матчей), Швеция - 9 (4), Греция - 6 (4), Косово - 4 (5), Грузия - 1 (5)

Группа C

Северная Ирландия - Швейцария - 0:0

Италия - Литва - 5:0

Положение команд: Италия - 14 очков (6 матчей), Швейцария - 8 (4), Северная Ирландия - 5 (4), Болгария - 5 (5), Литва - 0 (5)

Группа E

Беларусь - Бельгия - 0:1

Уэльс - Эстония - 0:0

Положение команд: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 7 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 1 (4)

Группа I

Албания - Сан-Марино - 5:0

Венгрия - Андорра - 2:1

Польша - Англия - 1:1

Положение команд: Англия - 16 очков (6 матчей), Албания - 12 (6), Польша - 11 (6), Венгрия - 10 (6), Андорра - 3 (6), Сан-Марино - 0 (6)

Группа J

Армения - Лихтенштейн - 1:1

Исландия - Германия - 0:4

Северная Македония - Румыния - 0:0

Положение команд: Германия - 15 очков (6 матчей), Армения - 11 (6), Румыния - 10 (6), Северная Македония - 9 (6), Исландия - 4 (6), Лихтенштейн - 1 (6)

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