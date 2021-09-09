Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей, положение команд
Европейские сборные 8 сентября сыграли очередные матчи в квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, сообщает УНИАН.
Группа B
Косово - Испания - 0:2
Греция - Швеция - 2:1
Положение команд: Испания - 13 очков (6 матчей), Швеция - 9 (4), Греция - 6 (4), Косово - 4 (5), Грузия - 1 (5)
Группа C
Северная Ирландия - Швейцария - 0:0
Италия - Литва - 5:0
Положение команд: Италия - 14 очков (6 матчей), Швейцария - 8 (4), Северная Ирландия - 5 (4), Болгария - 5 (5), Литва - 0 (5)
Группа E
Беларусь - Бельгия - 0:1
Уэльс - Эстония - 0:0
Положение команд: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 7 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 1 (4)
Группа I
Албания - Сан-Марино - 5:0
Венгрия - Андорра - 2:1
Польша - Англия - 1:1
Положение команд: Англия - 16 очков (6 матчей), Албания - 12 (6), Польша - 11 (6), Венгрия - 10 (6), Андорра - 3 (6), Сан-Марино - 0 (6)
Группа J
Армения - Лихтенштейн - 1:1
Исландия - Германия - 0:4
Северная Македония - Румыния - 0:0
Положение команд: Германия - 15 очков (6 матчей), Армения - 11 (6), Румыния - 10 (6), Северная Македония - 9 (6), Исландия - 4 (6), Лихтенштейн - 1 (6)
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.