Тренер сборной Украины прокомментировал ничью с Чехией

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился эмоциями после ничьей в контрольном матче с Чехией, сообщает УНИАН.

Слова 64-летнего специалиста приводят каналы "Футбол 1,2,3".

"Я думал, что у Чехии будет ротация, но они ее не сделали. После Бельгии они оставили весь основной состав. У меня был немного не тот ресурс, но я могу сказать, что ребята молодцы. Играли, отдавались... Возможно, рисунка игры не было, много потерь, но в таких играх можно дать дебютировать" , - подвел итоги Петраков.

"Здесь 20 секунд не хватило, с Казахстаном 20 секунд. Я ребятам только что в раздевалке сказал: "Ребята, ну так нельзя". Нужно концентрацию иметь, кто-то должен управлять был. Уже сил у ребят не было. Чисто из-за усталости" , - добавил коуч.

"Качараба дебютировал хорошо, Корниенко - хорошо, еще и гол забил. Саша Сирота дебютировал, очень переживал, ошибался. Булеца и Кочергин еще вышли. Замена Кривцова? Попросил замену, что-то с ногой у него".

"У меня аж сердце болит из-за ничьи. Очень тяжелый этот отрезок, но мы справились. Мне помогали ребята, так что я уже адаптировался в сборной", - завершил мысль Петраков.

Чехия - Украина: итоги матча