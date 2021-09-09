Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19

Администрация президента США Джо Байдена планирует провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным источников, США уже уведомили некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разосланы.

Отмечается, что саммит будет приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.

Как сообщили собеседники издания, мероприятие будет включать обсуждения, направленные на улучшение координации по борьбе с коронавирусом в мире по целому ряду областей.

Так, будут обсуждаться пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19, заявили осведомленные источники.