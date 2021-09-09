Курс валют НБУ на 9 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 сентября, повысился на 1 коп. до 26.75 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 31.63 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 8 сентября 2021 года.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп. до 36.83 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 17 коп. до 29.04 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 7.00 за 1 польский злотый.