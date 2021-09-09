Курс валют НБУ на 9 сентября

Курс валют НБУ на 9 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 сентября, повысился на 1 коп. до 26.75 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 31.63 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 8 сентября 2021 года.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп. до 36.83 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 17 коп. до 29.04 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 7.00 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.745200 +0.014
EUR Евро 31.631500 --0.078
RUB Рубль 0.365160
GBP Фунт стерлингов 36.834800 +0.013
CHF Швейцарский франк 29.044000 --0.168
PLN Польский злотый 7.002300 --0.018
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