Курс валют НБУ на 9 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 8 сентября, повысился на 1 коп. до 26.75 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 31.63 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 8 сентября 2021 года.
Фунт стерлингов подорожал на 1 коп. до 36.83 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 17 коп. до 29.04 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 7.00 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.745200
|EUR
|Евро
|31.631500
|RUB
|Рубль
|0.365160
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.834800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.044000
|PLN
|Польский злотый
|7.002300