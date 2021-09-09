Прививаться от гриппа следует после COVID-вакцинации

Не все из множества новых штаммов COVID-19, о которых сообщается, на самом деле являются таковыми. В отличие от Дельты обнаруженные недавно Мю, Йота и Нипах-штаммы де-факто могут оказаться конструкциями, почти идентичными предыдущим, сообщает Обозреватель.

Одновременная вакцинация от коронавируса и от сезонного гриппа вполне допустима. В первую очередь прививки от гриппа следует сделать тем, кто тяжело перенес коронавирусную болезнь. Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

Новые штаммы коронавируса могут оказаться тупиковыми мутантами

Одно дело – исследовать и найти вирус, который на 3 нуклеотида отличается от предыдущего штамма. Другое дело – называть это новым штаммом. На самом деле, это может быть абсолютно идентичная конструкция.

Сейчас началось волнообразное присвоение чему бы то ни было названия штаммов. Но для того, чтобы говорить о новом штамме, мало выявить определенное изменение в нуклеотидах. Надо показать динамику именно этого штамма в популяции, что он тоже вызывает заболевание, что он передается определенными путями, что он каким-то образом сохраняется, что он прогрессирует больше, чем предыдущий.

По большому счету, от одного больного, который накашляет полстакана мокроты, можно получить десять штаммов. Там будут разные мутанты, на 1, 2, 3 нуклеотида отличающиеся от предыдущих.

Если у вашего ребенка глаза не такие, как у вас, вы же не говорите, что это другой вид человека. Это вариации внутри какого-то штамма. Это может быть абсолютно идентичная вирусная конструкция, а возможно, вообще тупиковый мутант, который не способен к заражению.

Поэтому надо осторожнее относиться к таким заявлениям, поскольку, если каждый день мы будем что-то называть новым штаммом, нам не хватит греческой азбуки.

Вирусы создают новые штаммы внутри людей

Питательной средой для возникновения новых штаммов вируса являются больные. Много больных – много попыток. Каждый больной – это определенный лотерейный билет для вируса.

Чем больше больных, тем больше у вируса шансов построить что-то новое, что-то интересное. Иногда он строит, но не очень удачно или хуже, чем было. Но когда больных миллионы, шансов для образования новых вирусов, которые будут успешными, становится больше.

Почему Дельта является настоящим штаммом?

Дельту изучали долго. Сначала его обнаружили, потом увидели, что он не у одного больного, а через 2-3 недели уже у десятков больных, потом десятки больных появились уже в нашем городе и в соседней стране. Через месяц оказалось, что он распространился по всей Европе.

То есть мы увидели, что это действительно новый вариант, который принципиально отличается по темпам распространения и побеждает своего предшественника. Он вытесняет его. Там, где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать. Он уже всех инфицировал.

Можно ли прививаться от коронавируса и от гриппа одновременно?

Вакцина от коронавируса и вакцина от гриппа – это как две разные книги. Одна вакцина на другую никак не влияет. Детей мы прививаем сразу комплексно, иногда и по 5 вакцин за один раз. Грубо говоря, если сегодня человек привился от коронавируса, сегодня он может привиться и от гриппа.

Кому рекомендуется прививаться от гриппа в первую очередь? Пожилым людям. Но если они еще не привились от коронавируса, это выглядит глупо.

Коронавирус у нас уже целый год, шансы на инфицирование достаточно высоки. Но есть вероятность того, что в связи с меньшим трафиком из Китая грипп может и не прийти в Украину. Поэтому следовало бы в первую очередь обезопасить себя от коронавируса, а потом уже от гриппа.

Можно ли одновременно заболеть коронавирусом и гриппом?

Такие случаи бывают. Но ничего очень страшного в этом нет. Даже часто бывает, что респираторные вирусы конкурируют между собой за клетку, которую они хотят инфицировать. Они не будут действовать сообща. Скорее, они будут пытаться вытеснить друг друга.

Но действительно ужасно, когда человек переболел чем-то одним, а потом заболел чем-то другим. Если человек болеет двумя вирусами одновременно, это как каша и компот, они сами будут себя истреблять. Но ослабленной иммунной и дыхательной системе человека вторую инфекцию будет перенести трудно.

Поэтому моя рекомендация делать прививки от гриппа тем, кто тяжело переболел коронавирусом, у кого был фиброз легких, большая площадь поражения и тому подобное. Им перенести еще одну острую респираторную инфекцию будет действительно трудно.