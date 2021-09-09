Китай выделил $31 млн помощи правительству талибов в Афганистане

Власти Китая первыми в мире выделили 31 млн долларов помощи террористическому движению "Талибан", которое захватило власть в Афганистане. В Пекине поздравили с окончанием "трех недель анархии" и созданием временного правительства в Кабуле, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Министр Ван И заявил, что Китай выделит талибам продукты, зимние товары, вакцины и лекарства.

Во время онлайн-встречи с коллегами из Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана глава МИД КНР сказал, что власти решили предоставить помощь в соответствии с потребностями афганского народа.

Он добавил, что Китай готов помочь Афганистану реализовать проекты, которые смогут улучшить условия жизни граждан.