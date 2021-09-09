Гоструда возьмется за "фопов": штрафы вырастут

За нарушение трудового законодательства украинских предпринимателей будут штрафовать по-новому. В Минэкономики уже опубликовали соответствующий законопроект, который предлагает усилить санкции для бизнеса за допуск сотрудников к работе без договора или при оформлении их на неполный рабочий день, хотя фактически те работают с утра до вечера, сообщает UBR.

Увеличение штрафов коснется и выплат зарплат без начисления единого соцвзноса (ЕСВ). Во всех этих случаях на работодателей инспекторы труда будут накладывать штраф в 15-кратном размере от минимальной зарплаты. Если с 1 января 2022-го она составит 6,5 тыс. грн, то такой штраф обойдется в 97,5 тыс. грн за каждого работника.

Параллельно за эти же нарушения для юрлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП) I-III групп будут накладывать штраф в 10-кратном размере "минималки" – на 65 тыс. грн за каждого такого работника. За повторный аналогичный проступок на протяжении года штраф раздуется вдвое – 30 "минималок" (195 тыс. грн).

Для сравнения, с 1 января 2021-го за допуск человека к работе без договора штраф для компаний и ФЛП I-III групп составляет 10 "минималок" (60 тыс. грн). За липовое оформление на неполный рабочий день – последует предупреждение.

Словом, санкции хотят унифицировать и увеличить. И вот тут в Кабмине заложили неясность. Юристы полагают, что умышленно.

В чем риски

Дело в том, что согласно законодательству, объектом посещения инспекторами могут быть как юр-, так и физлица. Как отделить одно от другого для определения размера санкций – неизвестно. Юристы предполагают, что делается это для того, чтобы дать инспекторам "шанс выбить взятку".

"Этим они пытаются создать себе дополнительную коррупционную нишу. Например, есть ресторан. Он оформлен на юрлицо. В нем работают несколько ФЛП. Один продает алкоголь, другой – на кухне. При расчете приносят иногда по три терминала. "Хотите, чтобы мы за "вознаграждение" стянули штраф с ФЛП, давайте нам ФЛП", – отмечает адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Разделяет такую версию и эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент Светлана Кожушко. Она справедливо отмечает, что если бы штрафные санкции привязали к юрлицам и ФЛП по группам (поскольку они получают разные доходы), то документ выглядел бы порядком логичнее: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь штрафов.

"Они постоянно вводят новые понятия без правового основания и понятийного аппарата. Единственное разделение, которое может тут существовать, так это между юрлицами и ФЛП по группам. Что имеется в виду под объектами посещения – непонятно. Все объекты без исключения подпадают под проверки инспекторов" , – отметила Кожушко.

Отпуска и задержка зарплат

Вместе с тем разработанный в Кабмине документ, в случае одобрения Верховной Радой, введет для бизнеса еще и санкции за нарушение требований законодательства о предоставлении отпусков сотрудникам – за это оштрафуют в трехкратном размере "минималки" (с 2022-го – 19,5 тыс. грн).

Если же инспектор во время проверки заметит, что у работодателя трудится человек без подписания договора, но в предыдущем месяце работодатель все же уплатил за него ЕСВ (договор еще был), предприятие или ФЛП оштрафуют на пять "минималок" за каждого такого сотрудника (32,5 тыс. грн).

На столько же оштрафуют предприятие за каждого работника и в таких случаях:

за несоблюдение госгарантий по оплате труда в размере не ниже размера "минималки";

нарушение установленных сроков выплаты зарплаты, других выплат, предусмотренных законом, более чем за один месяц;

выдачу работникам зарплаты и других выплат не в полном объеме;

в случаях, если на объекте будут препятствовать проверкам инспекторов.

На пять "минималок" можно будет "влететь" – независимо от наличия нарушения относительно сотрудников – и в таких случаях:

недопуск инспекторов на объект;

отказ назначить уполномоченное должностное лицо объекта посещения при отсутствии руководителя юр- или физлица, использующего наемный труд, что привело к недопуску инспекторов;

непредоставление по письменному требованию проверяющего информации и/или документов, необходимых для проведения инспекционного посещения, или за препятствие в реализации других прав инспекторов труда.

Начнут ходить "в гости" с полицией

Еще одно из предлагаемых новшеств – разрешение инспекторам брать с собой на проверки еще и сотрудников полиции. Как говорится в документе, делается это "для защиты жизни и здоровья инспекторов и других участников инспекционного посещения" . Привлекать полицию будут по просьбе Гоструда.

Как прописано в проекте закона, такая просьба должны быть, во-первых, мотивированной. А во-вторых, прошение в Гоструда будут направлять руководителям территориального органа полиции по месту проведения инспекционного посещения. С другой стороны, к проверке можно будет привлекать и профсоюзы для защиты работников.

Юристы полагают, что как привлечение полицейских, так и ужесточение санкций против бизнеса – не выход. Многие предприниматели вынуждены идти на нарушение трудового законодательства по объективным причинам – денег для уплаты налогов может просто не быть. А законодатели, штрафуют их так, как будто это компании с огромными оборотами.

"Сегодня любые штрафы в целях повышения прозрачности трудоустройства никак не наведут порядок в отрасли и не защитят права работников. Рабочих мест нет и так. А постоянное запугивание работодателей штрафами результата не возымеет. В Минэкономики должны думать, наоборот, о льготах при "белом" найме людей" , – полагает Ростислав Кравец.

Он добавляет, что здесь речь идет, прежде всего, о внедрении программ для либерализации трудового законодательства. По мнению адвоката, законопроект министерства приведет только к тому, что инспекторам дадут больше возможностей штрафовать именно добросовестных работодателей. Большой бизнес будет давать взятки, а мелкий – закрываться, поскольку таких штрафов не потянет.