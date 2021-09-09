EuroNCAP провела краш-тесты китайских автомобилей

Организация EuroNCAP решила провести краш-тесты китайских автомобилей. Вопреки существующим стереотипам, авто показали отличные результаты, сообщает АвтоПортал.

Если точнее, то в EuroNCAP испытали китайские кроссоверы Lynk&Co 01 и NIO ES8. Эти модели выходят на европейский рынок, а потому эксперты решили проверить их уровень безопасности.

Как ни странно, оба авто смогли заработать максимальные 5 звезд по новым, более суровым правилам EuroNCAP. То есть, это самые безопасные китайские автомобили.

Плаг-ин гибрид Lynk&Co 01 от G﻿﻿eely создан при участии специалистов Volvo на платформе кроссовера Volvo XC40. Шведская компания издавна уделяет огромное внимание безопасности и этим объясняются очень высокие оценки за краш-тесты.

Если точнее, то Lynk&Co 01 получил 96% за защиту взрослых и 87% - за детей. Безопасность для пешеходов при наезде оценили в 71%, а электронные системы в 81% (в базовой комплектации есть автоматическое торможение, контроль разметки и усталости водителя, распознавание знаков).

Китайский электромобиль NIO ES8 справился несколько хуже, но тоже неплохо – 82% за защиту взрослых, 84% - за детей, 72% - за безопасность для пешеходов и 92% - за электронных «помощников», которые работают эффективнее, чем в Lynk&Co 01.

Генеральный секретарь EuroNCAP Мишель ван Ратинген заявил, Lynk&Co 01 и NIO ES8 показали, что Made in China не обязательно значит низкий уровень безопасности. В отличие от ряда других китайских моделей, эти два кроссовера соответствуют европейским стандартам.