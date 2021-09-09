Арестович назвал противников переименования Украины "долбаными селюками"

Советник главы офиса президента Украины и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскритиковал украинцев, которым не понравилась его идея о переименовании страны в Русь-Украина, сообщает Depo.ua.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Арестович убежден, что мысли и действия этих людей "продиктованы страхом или тупостью".

Он подчеркнул, что у критиков его идеи "бледная спирохета, вместо мозгов, заросшая вишней". При этом советник главы офиса президента добавил, что у них нет ни понимания, ни размаха.

Политик также напомнил, что Украина за последнее столетие не раз меняла свое название. Он задался вопросом, почему объяснять всему миру и своим гражданам разницу между всеми ее названиями и необходимостью переименования нормально, а разъяснить разницу между "русскими" и "россиянами" будет сложно.