В ВОЗ назвали самый опасный штамм COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус (COVID-19). Самым опасным штаммом вируса является Дельта, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Он указал, что вирус продолжает мутировать в странах, где население не вакцинировали. В ВОЗ добавили, что в мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально зарегистрированных новых случаев инфицирования в неделю.

"Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно. Я думаю, что этот вирус останется с нами, и он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа, он будет развиваться, чтобы стать одним из других вирусов, поражающих нас" , – добавил Райан.

Глава группы ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керкхове подчеркнула, что Дельта-штамм наиболее опасен из-за своей повышенной трансмиссивности. Вирус вдвое превышает показатель передаваемости изначального вируса.

Также она сказала, что обнаруженный в Колумбии штамм mu, по мнению ученых, может уклоняться от иммунной защиты организма, которая вызвана естественной инфекцией или вакцинацией. Новый вариант коронавируса уже обнаружен в 39 странах, а штамм Дельта зафиксирован минимум в 170.

По словам Райана, не имеет значения, есть ли у нового варианта генетические изменения, которые позволяют ему избежать защиты вакцин, если он может эффективно передаваться.

"Мы ожидаем увидеть больше вариантов, таких как Дельта. Не каждый вариант означает, что небо вот-вот упадет. Каждый штамм нужно рассматривать на предмет его характеристик с точки зрения его способности вызывать более серьезные заболевания, его способности к передаче и возможности избежать вакцинации" , – пояснил эксперт.

Керкхове подчеркнула, если бы мир предпринял первые шаги, чтобы остановить распространение вируса, ситуация сегодня могла бы быть совсем другой.