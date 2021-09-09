Несколько советов: как помочь ребенку находить общий язык со сверстниками

В детском саду и школе дети учатся адаптироваться в социуме. Но развитие навыков общения происходит у всех по-разному. Один ребенок легко вливается в новый коллектив, а другой не умеет первым начать диалог с ребятами и не представляет себе, как строить взаимоотношения с ними, сообщает Креатив.

Далее несколько советов, как научить ребенка находить общий язык со сверстниками.

Избавьте ребенка от робости

В общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми главные преграды для ребенка – робость и застенчивость. Дети боятся или стесняются первыми заговорить с одноклассниками, поучаствовать в игре, поднять руку на уроке, прочитать стихотворение перед всем классом. Чтобы избавить свое чадо от стеснительности и помочь наладить отношения с окружающими, необходимо поднять его самооценку. Сделать это можно следующим образом:

не акцентируйте внимание на личности ребенка – говорите о проблеме в целом;

всегда хвалите его за проявление навыков общения;

давайте больше самостоятельности, чтобы он учился принимать собственные решения;

будьте в доверительных отношениях с ребенком, выслушивайте его проблемы, помогайте найти решения;

расширяйте круг общения (новые кружки, секции, поездки, прогулки в парках и т.п.).

Формируйте дружелюбные черты характера

Необходимо объяснить малышу как можно раньше, что взаимодействие с другими детьми должно основываться на дружелюбном общении. Ему следует понимать, что злые, агрессивные взаимоотношения не приводят ни к чему хорошему.

Практикуйте навыки общения

Чаще погружайте детей в житейские ситуации, давайте им различные задания с целью научить взаимодействию с людьми. При общении с родителями, родственниками и знакомыми у ребенка происходит развитие коммуникационных навыков и автоматизируется способность общаться с окружающими. А при активных взаимоотношениях со взрослыми ему будет легче находить общий язык и со сверстниками.

Используйте коллективные игры

Существует множество игр, в которых требуется взаимодействие детей друг с другом. Проводите такие игры во дворе, на площадке, приглашая знакомых ребят домой, а также во время детских праздников.

Следуя этим советам, родители помогут своему ребенку научиться общаться с другими детьми. А умея с ранних лет находить общий язык со сверстниками, ему будет легче социализироваться и став подростком – например, при переходе в другое учебное заведение быстро адаптироваться в коллективе, обрести новых друзей и наладить взаимодействие с изменившимся окружением взрослых.