Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве

Александр Лукашенко 9 сентября в Москве проведет с Владимиром Путиным переговоры, темой которых станет продолжение интеграции Беларуси с Россией, сообщает Радио Свобода.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не избавит Беларусь суверенитета.

"Мы строим наши связи как два суверенных государства" , - сказал он.

В белорусской оппозиции называют 9 сентября "важным и опасным днем".

"Белорусский диктатор встречается с Путиным. Две основные интриги: 1) подпишет ли Лукашенко дорожную карту интеграции, 2) предоставит ли ему Кремль финансовую помощь? Как бы там ни было, напомню: Лукашенко - никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены" , - написал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечорко.

На прошлой неделе Александр Лукашенко анонсировал получения Беларусью крупной партии военной техники из России. Выступая 1 сентября в Бобруйске, Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут доставлены десятки самолетов и систем противовоздушной обороны, в том числе, "вероятно", ракетные системы С-400.

В этом месяце российские и белорусские вооруженные силы намерены провести крупные совместные военные учения.

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