Под велосипедные дорожки порежут еще несколько улиц

Количество улиц с велосипедной инфраструктурой увеличивается путем уменьшения пространства на автомобильных дорогах и тротуарах, сообщает 24 Канал.

На разных этапах реализации, разработки и согласования схем находятся 18 улиц Киева. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.

"Начата реализация части магистрального веломаршрута “Оболонь-Подол-Центр". Так, на ул. Г. Сковороды, что является частью веломаршрута, уже устроена велосипедная полоса. Она соединяет ул. Набережно-Крещатицкую, где продолжаются работы, и сердце Подола – пешеходную Контрактовую площадь. На улице Героев Сталинграда в рамках капитального ремонта также устроят двусторонние велодорожки, которые присоединятся к велодорожкам, которые уже есть на проспекте Степана Бандеры" , – отметил чиновник.

На улицах Сретенской и Филиппа Козицкого реализовали новые схемы организации дорожного движения с общим движением велосипедистов и автотранспорта с ограничением разрешенной скорости до 30 км/ч. Сейчас дорожные службы завершают нанесение разметки.

Участок общего движения велосипедистов и автотранспорта на ул. Сретенской соединит ул. Большую Житомирскую, где планируется устройство полосы движения общественного транспорта и велосипедов, и ул. Стрелковую. Также велоинфраструктура на ул. Сретенской соединится с имеющейся велосипедной полосой на ул. Олеся Гончара.