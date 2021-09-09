Помолодевшая Пугачева удивила Сеть новым имиджем

Сейчас Алла Пугачева не часто посещает светские мероприятия. Если певица выходит в свет, это обсуждают еще несколько дней, сообщает Сегодня.

Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Максим Галкин и Алла Пугачева, которые показали школу своих детей, посетили премьерный показ сериала "Вертинский". Они стали самой обсуждаемой парой красной дорожки.

Для редкого выхода в свет Пугачева стильный брючный костюм в полоску. Алла Борисовна продолжает экспериментировать с имиджем. Певица перекрасилась в пепельный блонд и теперь стала выглядеть еще моложе.