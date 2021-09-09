В Украине истекает срок годности миллионов доз вакцин

Чтобы не выбрасывать десятки и сотни тысяч доз по-прежнему дефицитных во многих странах вакцин против COVID-19, Минздрав пытается максимально использовать партии, у которых подходит к концу срок годности, сообщает Лига.net.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

На областных складах сейчас ~3 млн доз британско-шведской Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria): срок годности этого объема препарата истекает в октябре и ноябре. Кроме того, есть ~1,1 млн доз немецко-американской Pfizer-BioNTech (Comirnaty), чей срок годности – от конца ноября до конца 2021 года.

Учитывая, что в Украине ежедневно "делают в среднем 120-150 тысяч прививок" в сутки, говорит Кузин, указанное выше количество доз якобы реально использовать до конца срока годности.

По словам чиновника, Минздрав рекомендует минимальный указанный производителями вакцин и медрегуляторами интервал между дозами – чтобы успеть защитить как можно больше граждан перед осенней волной коронавируса.

Кузин признал, что около 3000 прививочных пунктов в Украине сейчас "не достигают даже минимально рекомендованного количества проведенных вакцинаций". При этом он заверил, что "ни одна доза с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины".

Чтобы потери вакцин были меньше, Минздрав будет перераспределять их партии между регионами:

"Если в каком-то регионе вакцина имеет риск быть неиспользованной до конечного срока хранения, она распределяется в те, где она используется более активно".