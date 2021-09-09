И школьникам, и их родителям: топ-3 незаменимых помощника для нервной системы

Начался новый учебный год. У кого-то дети пошли в первый класс, у кого-то - в выпускной. Кто-то поступил в вуз. Все эти события связаны с переживаниями не только для родителей, но в первую очередь для самих детей, сообщает РБК-Украина.

Как поддержать нервную систему, снять тревожность и поднять успеваемость? Просто, если знать о трех главных таких помощниках. Их назвала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.

Топ-3 незаменимых помощника для нервной системы

Магний - нормализует сон, снижает раздражительность, тревожность и повышенную утомляемость. Если у ребенка синдром гиперактивности, магний - в помощь. Лецитин - фосфолипид, обеспечивает устойчивую работу нервной системы, улучшает работу мозга, дает энергию. Пчелиная пыльца - содержит практически все важнейшие жизненно необходимые компоненты: 18 аминокислот, витамины, 46 биоэлементов, ферменты. Пыльца повышает физическую выносливость, оказывает поддержку иммунной и нервной системе.

Добавьте к этой "группе поддержки" здоровый сон, физическую активность - и ваш ребенок будет с удовольствием ходить в школу и показывать высокие результаты.

Эти же добавки очень рекомендуют тревожным родителям. Принимайте магний, лецитин и пчелиную пыльцу вместе с ребенком - и в вашей семье будет покой и взаимопонимание.

Автор: Татьяна Турчаникова