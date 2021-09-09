"Девушка Бонда" Куриленко кардинально сменила имидж
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала новый имидж. Знаменитость перекрасила волосы в более светлый и нежный цвет, сообщает Обозреватель.
Также кинозвезда сделала челку набок. Соответствующие фото Куриленко опубликовала на странице в Instagram.
Голливудская актриса, сидя в салоне красоты, сделала селфи, на котором засветилась с новым цветом волос и челкой. Она позировала без макияжа и отметила, что осталась очень довольной новым имиджем.
"Мне так нравится мой новый цвет волос!" – подписала кадры знаменитость.