"Девушка Бонда" Куриленко кардинально сменила имидж

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала новый имидж. Знаменитость перекрасила волосы в более светлый и нежный цвет, сообщает Обозреватель.

Также кинозвезда сделала челку набок. Соответствующие фото Куриленко опубликовала на странице в Instagram.

Голливудская актриса, сидя в салоне красоты, сделала селфи, на котором засветилась с новым цветом волос и челкой. Она позировала без макияжа и отметила, что осталась очень довольной новым имиджем.

"Мне так нравится мой новый цвет волос!" – подписала кадры знаменитость.

Новый имидж Куриленко. Источник: instagram.com/olgakurylenkoofficial