Талибан запретил афганцам протестовать без разрешения

Исламистское радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило уличные протесты. Об этом говорится в первом официальном заявлении министерства внутренних дел в правительстве под управлением "Талибана", которое было распространено в среду, 8 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что нарушителей и организаторов протестов будут карать.

Отныне организаторы протестов должны заранее, не позднее чем за 24 часа, сообщать министерству юстиции причину проведения акции протестов, ее место и время, а также лозунги, которые предполагается использовать. Причиной для запрета были названы нарушения общественного порядка, которые вызваны протестами против "Талибана", прошедшими в последние дни. В Кабуле и Герате талибы разгоняли протесты выстрелами в воздух, сообщается и о погибших.