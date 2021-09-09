Заробитчанам не советуют подавать декларацию о доходах в Украине

Украинцы, получившие официальный доход и оплатившие все налоги за рубежом, не могут официально задекларировать эти средства у себя на родине без двойного налогообложения, сообщает UBR.

Об этом рассказала налоговый консультант, генеральный директор компании "Е. С. Консалтинг" Александра Томашевская.

В связке с налоговой амнистией, добавляет она, этот пробел в законе "злит особенно, так как фактически дискриминирует тех, кто платит налоги, а не тех, кто их не платит" .

Всему виной пункт 13.5 статьи 13 Налогового кодекса, который твердит, что для получения права на зачисление налогов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от госорганов другой страны и предоставить справку о сумме уплаченного сбора, а также о базе или объекте налогообложения.

Но, как отмечает Томашевская, большинство налоговых органов других стран не выдают такой документ, с такой детализацией. Есть справка о доходах и удержанных налогах от работодателя-нерезидента.

"Фактически тем, кто легально работал за границей, в Украине мы не можем рекомендовать подачу декларации, несмотря на уплату всех налогов согласно законодательству и желание доплатить военный сбор. Ибо нет легализированный справки" , – резюмировала неналоговый эксперт.

Таким образом, если украинец официально получал зарплату в другой стране, в той же Польше, Германии или США, и даже если все налоги были удержаны при выплате, то доплатить родному государству все же придется.