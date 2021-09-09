Заробитчанам не советуют подавать декларацию о доходах в Украине
Украинцы, получившие официальный доход и оплатившие все налоги за рубежом, не могут официально задекларировать эти средства у себя на родине без двойного налогообложения, сообщает UBR.
Об этом рассказала налоговый консультант, генеральный директор компании "Е. С. Консалтинг" Александра Томашевская.
В связке с налоговой амнистией, добавляет она, этот пробел в законе
"злит особенно, так как фактически дискриминирует тех, кто платит налоги, а не тех, кто их не платит".
Всему виной пункт 13.5 статьи 13 Налогового кодекса, который твердит, что для получения права на зачисление налогов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от госорганов другой страны и предоставить справку о сумме уплаченного сбора, а также о базе или объекте налогообложения.
Но, как отмечает Томашевская, большинство налоговых органов других стран не выдают такой документ, с такой детализацией. Есть справка о доходах и удержанных налогах от работодателя-нерезидента.
"Фактически тем, кто легально работал за границей, в Украине мы не можем рекомендовать подачу декларации, несмотря на уплату всех налогов согласно законодательству и желание доплатить военный сбор. Ибо нет легализированный справки", – резюмировала неналоговый эксперт.
Таким образом, если украинец официально получал зарплату в другой стране, в той же Польше, Германии или США, и даже если все налоги были удержаны при выплате, то доплатить родному государству все же придется.