КНДР провела военный парад: Ким Чен Ын не произнес речь

В ночь на 9 сентября в Пхеньяне прошел военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но речь не произнес, сообщает Обозреватель.

Вместо лидера к солдатам обратился секретарь парткома Ли Иль Хван.

Он пообещал всячески наращивать "народную армию" и поставить оборонную промышленность "на более высокую и модернизированную основу".

Военный чиновник на условиях анонимности рассказал, что этот парад был проведен в меньшем масштабе, чем предыдущие, проводившиеся в январе этого года и в октябре прошлого года.

"Похоже, что парад длился около часа, и в нем участвовало меньшее количество войск и техники. Я думаю, что парад был в основном для внутренней аудитории, а не для передачи сообщений в США или Южную Корею" , – добавил он.

По словам источника, в этот раз КНДР не представила нового стратегического вооружения.

Военный парад в КНДР прошел ночью. Источник: yna.co.kr

Парад был в основном для внутренней аудитории. Источник: yna.co.kr

По его словам, сельскохозяйственный сектор не выполнил поставленные задачи из-за тайфунов, которые вызвали масштабные наводнения в прошлом году.