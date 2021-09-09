Разумков поддержал создание следственной комиссии по "вагнеровцам"

Создание временной следственной комиссии из членов парламента касательно расследования скандала с операцией по задержанию членов так называемой "частной военной компании «"Вагнер" ("Вагнергейта") является необходимым, сообщает Слово и дело.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о ВСК по любому вопросу, если есть голоса, если фракции делегируют своих народных депутатов для работы, я считаю, что в этом ничего плохого нет. Объективное расследование точно необходимо. Если к этому может присоединиться Верховная Рада, не вижу проблем" , - сказал он.

Разумков добавил, что он доверяет информации телеканала CNN о том, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию "вагнеровцев". По его мнению, это было и так ясно, но стоит не только ознакомиться с расследованием журналистов, но и услышать официальную информацию.

"Все-таки это расследование журналистов. Надо услышать официальную позицию, как на самом деле и что происходило. Я понимаю, что там есть вопросы тайны, но как раз ВСК позволяет проговаривать те или иные аспекты операции в закрытом режиме, тайном режиме" , - отметил он.

Напомним, 8 сентября американский телеканал CNN опубликовал сюжет﻿ о расследовании скандала со срывом операции по задержанию боевиков "ЧВК Вагнера".