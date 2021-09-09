Бабье лето и первый снег: подробный прогноз на осень

Нынешнее сентябрьское потепление после заморозков не является бабьим летом – оно еще впереди. До конца месяца погода в Украине будет комфортной, а дальше метеорологи обещают дожди в октябре и мороз в ноябре, сообщает Обозреватель.

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Пока же украинцы могут наслаждаться волной осеннего тепла днем, но не забывать о прохладе ночью. Об этом говорится в прогнозе на осень-2021, который составили официальные и народные украинские синоптики.

По словам специалиста Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, в ближайшие дни температура воздуха на юге подскочит до +26... +27, на остальной территории установятся +20... +25.

"Начало сентября было холодным, а теперь снова все стало на свои места. И классическое бабье лето еще впереди. Такой период тепла также может быть в конце сентября – в начале октября" , – отметила она в комментарии ТСН.

На следующей неделе существенного снижения температуры воздуха в Украине не ожидают. Однако предупреждают о возможных локальных дождях.

Прогнозировать погоду далее в Укргидрометцентре не берутся, зато это делают неспециалисты, обращаясь к народным приметам.

"Если на Покрову (14 октября) улетали перелетные птицы, то осень обещает быть короткой. Если в сентябре гром – должна быть теплой" , – подчеркнула научный сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины Алиса Шрамко.

Прогноз народного синоптика

Подробнее погоду взялся спрогнозировать народный синоптик Леонид Горбань. Для этого он использует старинную методику – Брюсов календарь. Точность расчетов составляет 75%.

Немного дождей до конца сентября

Отмечается, что до 20 числа в стране похолодает – температура днем +10... +12. К тому же ожидаются дожди. В течение 21-23 сентября небо прояснится, днем потеплеет до +17... +19. А в конце месяца вновь наступит сухая прохлада, ночью ожидается +5 градусов.

Бабье лето в октябре

По словам синоптиков, холодный, но сухой октябре порадует длительным бабьим летом в середине месяца. Однако к концу огорчит сильными осадками и ночными морозами.

Прохлада придет уже с первых дней и усилится холодными дождями 4-5 числа. К концу первой декады месяца потеплеет, а к середине погода станет почти сентябрьской – днем до +20, сухо и солнечно. Праздник Покровы Пресвятой Богородицы, 14 октября, окажется самым теплым днем месяца – столбики термометров поднимутся выше +20.

Но через день-два погода резко изменится: температура упадет более чем на 10 градусов, до +6... +8 днем, налетят холодные дожди, до 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки.

Синоптик отмечает, что глубокая осень придет после 25 октября, когда циклон с севера принесет кратковременные, но ощутимые морозы – две-три ночи может быть до -7. Осадков в эти дни не ожидается. К концу месяца снова потеплеет до +8... +10 днем, но ненадолго.

Ноябрь будет почти зимним

Горбань прогнозирует, что последний месяц осени начнется холодными дождями, которые после короткого перерыва изменятся на дожди со снегом. К концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет близкой к нулю или чуть выше.

В середине месяца потеплеет, но может выпасть первый снег. Второй ожидается 24-25 ноября и может задержаться до зимы. Ведь в 20-числах небольшие морозы вернутся и такая погода без осадков продлится до конца ноября.

На погоду будет влиять феномен Ла-Нинья

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух подчеркнула, что погода осенью 2021 в Украине будет близкой к классической. По ее словам, существенную роль в формировании атмосферных процессов играть погодный феномен Ла-Нинья. Он вызывает охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков.

"Ожидается, что осень 2021 в Украине будет теплой, а температура воздуха – соответствовать климатической норме, то есть средним многолетним значениям, которые наблюдались в течение последних 30 лет с 1991 по 2020-й. Такой термический режим будет обусловлен преобладанием антициклональной погоды, которая характерна для Украины в течение этого сезона, особенно в первой половине" , – объяснила климатолог.

Источник: "Сегодня"

В то же время добавила: это не значит, что через территорию страны не будут перемещаться холодные фронты, и температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Такие процессы также возможны, особенно во второй половине осени, однако они могут наблюдаться реже, чем обычно. Вместе с тем будут выпадать осадки, преимущественно в виде дождя, вероятны туманы и гололед.

Так, Балабух и Горбань обещают погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь. Однако климатолог более оптимистична относительно погоды в октябре: почти весь месяц, по ее оценке, ожидается не очень холодным и более сухим, чем мокрым.