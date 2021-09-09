Самые популярные б/у кроссоверы в Украине: итоги августа

Топ-20 «джипов», которые пользовались наибольшим спросом на вторичном рынке, сообщает Auto.Ria.

В сегменте кроссоверов и внедорожников продолжает сохраняться спокойствие и стабильность: доля легковых авто этого типа составляет 19% от общих объемов «вторички». «Свежепригнанными» кроссоверами Украинский автопарк пополнился в количестве 10,8 тыс., а суммарное количество приобретенных на внутреннем рынке и впервые зарегистрированных «джипов» в августе - 24 тыс.

Если выделить 5 самых популярных марок автомобилей, которые присутствуют в этом сегменте, получим следующий перечень: Nissan, Jeep, Hyundai, Volkswagen, BMW. То есть, если бы не столь высокая популярность «американца» Rogue, на первом месте среди брендов мог бы быть Jeep, хотя и без того в народе все машины хотя бы с минимальными с задатками внедорожника называют «джипами».

Значительных изменений в двадцатке не произошло - максимум плюс или минус три места. По сравнению с июлем на три строки выше в августовском «Топ-20» расположился Nissan Qashqai/Rogue Sport, и на столько же ниже Ford Escape/Kuga. Пропустив прошлый месяц, вернулась в список «Нива».

Рассмотрев этот «Топ-20» еще раз, вряд ли можно сказать, что в нем не хватает варианта, который не устроил бы по цене, ходовым качествам или еще по каким-либо параметрам. Однако, изучая открытые данные ГСЦ МВД о регистрационных действиях с транспортными средствами, мы каждый раз видим, что за пределами двадцатки остается немало интересных автомобилей из этого сегмента.

Приведем хотя бы пять таких, которые были довольно близки, чтобы попасть в эту подборку, но покупатели проявили больший интерес к другим моделям, что и вытолкнуло их за пределы двадцатки. Всего несколько авто (если быть точными - 9 шт.) не хватило Lexus RX, чтобы обойти Audi Q5 и получить свое место на слайде. С разницей всего в 2 машины от «Лексуса» расположился в невидимой части списка Mercedes-Benz ML, а за ним - Toyota Land Cruiser, Renault/Dacia Duster и BMW X3.