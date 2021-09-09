СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов на Харьковщине

Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему подделки результатов ПЦР-тестов на Харьковщине. Злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение «Дій вдома». Среди клиентов были и те, кто имел положительный результат на COVID-19, что могло повлечь распространение пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Организовали сделку работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства. Туроператор предлагал «услугу» гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.

Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования, отметили в СБУ.

Правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

фото СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных лиц.