Импортному газу нашли замену: биометан в Украине

В Украине собираются закрыть юридическую "дыру" и дать официальное определение термину "биометан" в законе об альтернативных видах топлива. Это позволит наладить производство биометана в нашей стране и в перспективе заметно сократить импорт природного газа, сообщает Обозреватель.

Также в Украине планируют создать реестр биометана. Об этом говорится в законопроекте № 5464, который предварительно утвердили в Верховной Раде. За законопроект в первом чтении проголосовали 300 нардепов.

Биометан – по сути, определение очищенного биогаза, принятое в европейской практике. Его уже технически возможно производить в Украине, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Единственное препятствие - отсутствие законодательной базы.

Более того, производители биогаза (если их продукт соответствует всем нормам безопасности) уже имеют право доступа к инфраструктуре:

системам транспортировки и распределения газа;

газохранилищам;

установкам LNG (сжиженного газа).

"В действующем законодательстве Украины отсутствует механизм верификации биометана для обеспечения его дальнейшей подачи в газотранспортную систему и отсутствует определение понятия "биометан" , - объяснили авторы законопроекта.

Биогаз в Украине

Производство биогаза, часть которого в будущем могут признать биометаном, в Украине ведется на 51 биогазовой установке. Их общая мощность составляет 97 МВт.

При этом Нацплан по возобновляемой энергетике предусматривал, что к концу 2020 года в Украине мощность биогазовых установок составит 290 МВт. Таким образом, Украина отстала от плана на 77%.

За 2019 год (это последние официальные данные) в стране произвести около 100 млн кубометров биогаза. Только 34% потенциальной энергии произведенного биогаза использовали в производстве электричества (156 ГВт*час) и тепла (128 ТДж).

Другие "зеленые" инициативы

Биокомпоненты могут использоваться не только для производства электро- и тепловой энергии, но и в качестве автомобильного топлива. Поэтому в Украине планируют ввести новые требования к составу бензинов уже с 1 мая 2022 года.

Обязательное содержание биокомпонентов в бензине хотят установить на уровне не менее 5%. Такие изменения предусматривает законопроект № 3356-д, его уже утвердили в первом чтении.

Нормы не собираются распространять на бензин А-98, а также на топливо, которое закупают для государственных нужд. Также в Украине будут вести государственный учет выполнения новых норм.

Все эти инициативы предусмотрены Директивой Европейского парламента и совета об использовании энергии из возобновляемых источников. Кроме того, развитие рынка биотоплива – одно из обязательств Украины перед Энергетическим сообщество.