Под ВР готовится к началу многотысячный митинг ОПЗЖ

Под ВР готовится к началу многотысячный митинг ОПЗЖ
Фото: sluga-narodu.com

Под Верховной Радой готовится к началу многотысячный митинг партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщил Андрей Павловский﻿.

На площади уже есть внушительное количество людей. Еще часть идет по Мариинскому парку к зданию парламента.

Организаторы анонсировали на митинге больше 6 тысяч людей. По их словам, протестующие выступают "за право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти. За право на выборы на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. За мир. За нормальные тарифы. За честные суды".

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