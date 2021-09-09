Под ВР готовится к началу многотысячный митинг ОПЗЖ
Под Верховной Радой готовится к началу многотысячный митинг партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Об этом сообщил Андрей Павловский.
На площади уже есть внушительное количество людей. Еще часть идет по Мариинскому парку к зданию парламента.
Организаторы анонсировали на митинге больше 6 тысяч людей. По их словам, протестующие выступают
"за право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти. За право на выборы на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. За мир. За нормальные тарифы. За честные суды".