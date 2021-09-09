Под ВР готовится к началу многотысячный митинг ОПЗЖ

Под Верховной Радой готовится к началу многотысячный митинг партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщил Андрей Павловский﻿.

На площади уже есть внушительное количество людей. Еще часть идет по Мариинскому парку к зданию парламента.