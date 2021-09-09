Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам
Норвегия и Финляндия разрешили въезд украинцам, которые вакцинированы от COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital COVID Certificate. В случае его отсутствия необходимо:
- предоставить негативный ПЦР-тест (в течение 24 часов);
- пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска / аэропорту;
- оставаться на карантине в гостинице (10 дней).
Въезд в Финляндию разрешен гражданам исключительно в случае предъявления таких документов:
- сертификат о полной вакцинации (вторая доза - 14 дней назад)
- отрицательный ПЦР-тест и сертификат о выздоровлении (въезд будет разрешен только при наличии уважительного основания для поездки).