Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам

Норвегия и Финляндия разрешили въезд украинцам, которые вакцинированы от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital COVID Certificate. В случае его отсутствия необходимо:

предоставить негативный ПЦР-тест (в течение 24 часов);

пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска / аэропорту;

оставаться на карантине в гостинице (10 дней).

Въезд в Финляндию разрешен гражданам исключительно в случае предъявления таких документов:

сертификат о полной вакцинации (вторая доза - 14 дней назад)