Гетманцев спрогнозировал получение транша МВФ осенью

Гетманцев спрогнозировал получение транша МВФ осенью

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев прогнозирует выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша на 700 млн долларов, сообщает РБК-Украина.

Украинские власти получат его в начале октября.﻿ Об этом Гетманцев завил журналистам в Раде.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 млн долларов в первой декаде октября", - сказал он.

По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", - добавил Гетманцев.

Автор: Александр Белоус

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