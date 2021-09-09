Гетманцев спрогнозировал получение транша МВФ осенью
Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев прогнозирует выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша на 700 млн долларов, сообщает РБК-Украина.
Украинские власти получат его в начале октября. Об этом Гетманцев завил журналистам в Раде.
"Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 млн долларов в первой декаде октября", - сказал он.
По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.
"Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", - добавил Гетманцев.
Автор: Александр Белоус