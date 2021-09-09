Большое строительство стартует для туристической инфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины начинает Большое строительство в сфере туризма и курортов.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Правительство на вчерашнем заседании внесло ряд изменений в положения о Министерстве культуры и информационной политики, о Государственном агентстве развития туризма и о Министерстве инфраструктуры.

Теперь в перечень основных задач Мининфраструктуры Украины возвращается обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере туризма и курортов. Также Государственное агентство развития туризма Украины переходит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

"Есть огромный массив работы, которую уже проделала команда ГАРТ в сотрудничестве с Минкультом: это проект "Путешествуй по Украине", активные продвижения бренда государства на национальном и международном уровнях, а также, впервые за долгие годы, туризм в Украине получил реальное финансирование и видение развития" , - говорится в сообщении.

Как отметил Александр Кубраков, теперь нужно на основе этих наработок создать условия для развития туристического сектора.

"Отныне мы открываем широкие возможности для еще одного направления Большого строительства. Это создание новой инфраструктуры для существующих и будущих курортов, работа с украинскими и международными инвесторами, привлечение новых туристов в нашу страну" , - рассказывает Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Напомним, в 2011 году функции формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и деятельности курортов было предоставлено Министерству инфраструктуры. В 2015 эти функции были переданы Министерству экономического развития и торговли Украины.