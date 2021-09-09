Перепись населения в Украине может "накладываться" на локдауны – Корниенко

При подготовке к процессу переписи населения в Украине необходимо учитывать возможные совпадения с локдаунами в связи с ситуацией вокруг распространения коронавирусной болезни, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы давно этим вопросом занимались с господином Немчиновым (министр Кабинета министров Олег Немчинов - ред)... Действительно, мы не можем ничего серьезно спланировать в стране, разработать стратегию, когда не понимаем, какие у нас есть ресурсы, а основной ресурс в экономике - это, всё-таки, трудовой. И много инсинуаций из-за этого: или нас 35 миллионов, или 20, или 10, или 70. Нужно это выяснить. Есть механизм переписи - он абсолютно всемирно известный и принятый" , - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас новейшие технологии позволяют "сделать это дешевле по многим параметрам", поэтому предварительные расчеты, достигающие значений в 4 млрд грн, будут оптимизироваться с учётом того, что треть населения точно способна заполнить определенную анкету в онлайн-режиме.

По его словам, на протяжении следующего года необходимо будет провести подготовку и определить, "что будем делать диджитально, а что - физически".