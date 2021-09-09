Вышел трейлер новой украинской комедии "Янтарные копы" с Алиной Паш

Вышел первый официальный трейлер новой украинской комедии "Янтарные копы" ("Бурштинові копи"), ставший дебютом в кино для популярной украинской певицы Алины Паш, сообщает УНИАН.

Премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 7 октября 2021 года.

По сюжету комедии, патрульный Максим с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Но когда он берется "не за того человека", его переводят из Киева в небольшой поселок на Житомирщине. Там столичный полицейский со своим новым напарником Богданом бросают вызов янтарной мафии. Однако для этого Максу сначала нужно найти общий язык с колоритными местными копами и победить всесильного "Бурштинового Барона".

Но это не единственная проблема отважного патрульного – ему еще необходимо вернуть доверие своей любимой девушки, когда на горизонте появляется дерзкая красотка.

Режиссером выступила молодой украинский режиссер Алина Бухтиярова, до этого снявшая мелодраматический сериал "После зимы" и комедийный боевик "Ограбление по-украински" с Владом Ямой и Дашей Астафьевой.

Главные роли в фильме исполнили украинский комик и сооснователь студии "Мамахохотала" Евгений Янович ("Инфоголик", "Преданная") и его коллега по студии Олег Маслюк ("Инфоголик"). Также в фильме снялась звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и популярная певица Алина Паш, для которой "Янтарные копы" стали дебютом в кино.