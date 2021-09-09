В Афганистане остаются еще 159 украинцев — Кулеба

В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой, идет работа над очередными эвакуационными рейсами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран, которые также имеют связи с талибами, тут в Украине, для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы" , - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.