Тищенко силой оттащил Лероса от трибуны Рады

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко силой оттянул от трибуны парламента своего коллегу Гео Лероса (позафракционный, ранее также был в "СН").

Лерос тогда как раз выступал и говорил о роли Офиса президента в срыве операции по "вагнеровцам". По всей видимости, это и не понравилось Тищенко.

К слову, Николай Тищенко является кумом главы ОП Андрея Ермака.

После небольшой потасовки между Леросом и Тищенко к трибуне подбежали еще несколько оппозиционных депутатов, в частности, Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), Артур Герасимов ("Европейская солидарность") и Игорь Гузь ("За будущее").

Спикер ВР Дмитрий Разумков пытался успокоить нардепов.