Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США прорабатывается – Кулеба

Возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН сейчас прорабатывается, окончательного решения пока нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступлений" , - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что для Зеленского всегда важно, чтобы каждый его визит был содержательным и результативным.