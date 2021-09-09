Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США прорабатывается – Кулеба
Возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН сейчас прорабатывается, окончательного решения пока нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.
"Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступлений", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.
Он подчеркнул, что для Зеленского всегда важно, чтобы каждый его визит был содержательным и результативным.
"Потому мы примем решение о том, будет ли этот визит физическим на Генеральную ассамблею или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН", - пояснил Кулеба.