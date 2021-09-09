Стоимость рабочей силы в некоторых отраслях выросла на 30-40%

Государственная служба статистики обнародовала индексы стоимости рабочей силы во втором квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость выросла на 13,5%, сообщает РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - на 40,0% и в сфере "Информация и телекоммуникации" - на 29,6%.

В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 8,4%, в строительстве - на 10,9%, в торговле - на 9,8%, в транспорте - 2,1%.

В сфере "Финансовая и страховая деятельность" рост составил 7,1%.

В сфере "Образование" стоимость рабочей силы выросла на 18,5%, в сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 13,8%.

В сфере "Временное размещение и организация питания" стоимость рабочей силы упала на 2,5%.

Таким образом, рост стоимости рабочей силы несколько замедлился по сравнению с первым кварталом 2021 года, когда он вырос на 18,2%.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).

Автор: Александр Белоус