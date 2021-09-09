Актуально и ярко: Лера Кудрявцева продемонстрировала стильный осенний образ

50-летняя российская телеведущая выложила свежий кадр в своём аккаунте Instagram, на котором предстала в трендовом наряде, сообщает WomanEL.

Лера выбрала для очередного выхода на работу яркую блузу розового цвета и синие штаны палаццо. Кудрявцева написала о своих предпочтениях в походе. По ее словам, она не любит холод, и не любит жару. Для красотки самая комфортная температура — это +25 градусов.

Поклонники буквально завалили звезду комплиментами, заявив, что такие яркие цвета ей определенно очень идут.