Детали допингового скандала в матче Украина - Казахстан

Футбольный клуб "Тобол" подтвердил информацию журналиста Айдына Кожахметова о том, что у игрока команды Руслана Валиуллина нашли допинг. Он отметился дублем в поединке отбора на ЧМ-2022 против Украины и принес Казахстану ничью со счетом 2:2, сообщает Обозреватель.

На странице "Тобола" во ВКонтакте написано, что футболист сдал положительный тест после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против "Жилины". Эта встреча состоялась 12 августа, а противостояние с нашей сборной – 1 сентября.

"Футбольный клуб "Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста" , – заявили в команде.

Валиуллин дважды огорчил Андрея Пятова. Источник: kazfootball.kz

Отмечается, что тест на допинг после того матча сдавал и другой участник поединка против сборной Украины Сергей Малый, но результатах его пробы не уточняются. Валиуллину сообщили о проваленном тестировании перед игрой отбора на ЧМ-2022 против Финляндии, поэтому он пропустил и этот поединок, и следующий против Боснии и Герцеговины.