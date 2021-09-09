9 естественных подходов к борьбе с остеопорозом и потерей костной массы

9 естественных подходов к борьбе с остеопорозом и потерей костной массы

С возрастом прочность костной ткани ослабевает - развивается остеопороз. К факторам риска этого заболевания относятся: менопауза, наследственность, дефицит кальция и витамина Д. Какие мероприятия помогут позаботиться о здоровье костной ткани, сообщает Econet.

Остеопороз – основная причина ослабления костей. Нельзя просто игнорировать быструю потерю костной массы в преклонные годы. Если заболевание обнаружено на ранней стадии, оно успешно лечится. 

Как обеспечить здоровье костной ткани? Факторы риска остеопороза

Неконтролируемые

  • возраст 50 лет,
  • пол (женский),
  • менопауза,
  • наследственность,
  • недостаточный вес,
  • переломы,
  • прием препаратов, вызывающих потерю костной массы,
  • плохое зрение.

Контролируемые 

  • дефицит кальция,
  • дефицит витамина Д,
  • избыточное получение животного белка,
  • злоупотребление кофеином,
  • курение,
  • злоупотребление спиртным,
  • похудение,
  • избыточное потребление натрия,
  • сбои пищевого поведения.

Стратегии борьбы с остеопорозом.

Есть 2 вида упражнений, которые способствуют наращиванию и поддержанию плотности костной ткани: упражнения для укрепления мускулов и с отягощением.  

  • Упражнения для укрепления мускулатуры - это упражнения на сопротивление (поднятие тяжестей, применение эластичных лент, силовые тренажеры).
  • Нагрузки для здоровья костей не должны предполагать только посещение тренажерного зала, бег, штангу. Серфинг - прекрасная тренировка для укрепления костной ткани. 
  • Упражнения с отягощением находятся в категории кардиоупражнений. Среди них бег трусцой, прогулки пешком, теннис, танцы.
  • Упражнения с низкой нагрузкой: эллиптические тренажеры, быстрая ходьба, аэробика с малой нагрузкой. Это более безопасная альтернатива, если у вас уже были переломы, у вас низкая костная масса или ваш возраст 65+.

Пищевой протокол

Введение в меню большего объема фруктов и овощей, морских и некоторых молочных продуктов способствует здоровью костей.

Полезно ввести в рацион продукты с высокой концентрацией витамина К. Пищевые источники витамина К: зеленые листовые овощи, капуста, печень, сыр.

Контроль стресса. Стойкий стресс и беспокойство (гормон стресса кортизол) вредят здоровью костей. Противостоять стрессу помогут йога, массаж, прием ванны, любимые занятия.

﻿Оптимальный вес. ﻿Если у вас недостаточный или избыточный вес, вы имеете повышенный риск переломов.

Минерал Са и витамин D играют ключевую роль для здоровья костей. С годами показатели гормонов падают, и организму необходимо больше Са и вит-на D, чтобы замедлить потерю костной массы. Женщина в период постменопаузы, страдающая остеопорозом, и мужчина старше 70 лет должна получать каждый день 1200 мг минерала кальция и 800 МЕ вит-на D.   

Магний важен для формирования минералов костной ткани. Рекомендуемая суточная дозировка Mg - 420 мг для мужчин 50+ и 320 мг для женщин 50+. 

С возрастом содержание мелатонина падает, что ведет к дисбалансу в скорости восстановления костной ткани. Прием этого гормона перед отходом ко сну позитивно отразится на здоровье костей.  ﻿Избегать курения и алкоголя. Курение табака и употребление алкоголя считаются факторами риска остеопороза. Курение увеличивает вероятность перелома, замедляет заживление костей после переломов.  Употребление спиртного связано с риском перелома бедра, позвоночника, запястья, так как влияет на способность организма усваивать кальций и синтезировать витамин D.

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