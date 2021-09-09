В сборной Украины рассказали о премиях за матч с Францией

Украинская федерация футбола поощрила команду Александра Петракова за ничью 1:1 в отборочном поединке с чемпионами мира французами, сообщает Сегодня.

Все три первых матча сборной Украины под руководством Александра Петракова завершились вничью – 2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией в отборе на ЧМ-2022, а затем 1:1 в товарняке с Чехией.

Тем не менее один из этих ничейных поединков для футболистов украинской сборной стоит особняком. За ничью с чемпионами мира французами на НСК "Олимпийский" руководство УАФ пообещало команде премиальные.

"Да, это нам сказал президент УАФ. Мы командой решили, что часть денег хотим отдать на благотворительность, на нужды детского футбола" , – сказал в комментарии Футбол NEWS Петраков

Ранее мы рассказывали, сколько футболисты сборной Украины получили за последние годы выступлений под руководством предыдущего наставника – Андрея Шевченко.