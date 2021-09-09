Кулеба подтвердил готовность к Нормандскому саммиту
Украина готова к проведению встречи глав министерств иностранных дел в Нормандском формате и ждет подтверждения участия от России. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщает Деловая столица.
"Подготовка встречи продолжается, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие, нам есть о чем поговорить".
Кулеба рассказал, что 8 сентября состоялась встреча советников министров в формате видеоконференции.
"Некоторый трек на этом направлении восстановился после лета, и мы готовы к этой встрече министров, главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", — добавил Кулеба.