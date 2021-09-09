Кулеба подтвердил готовность к Нормандскому саммиту

Украина готова к проведению встречи глав министерств иностранных дел в Нормандском формате и ждет подтверждения участия от России﻿. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщает Деловая столица.

"Подготовка встречи продолжается, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие, нам есть о чем поговорить".

Кулеба рассказал, что 8 сентября состоялась встреча советников министров в формате видеоконференции.