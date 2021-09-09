ВБ готов выделить Украине $230 млн на борьбу с COVID-19

Представители Всемирного банка отметили, что готовы выделить Украине 230 млн долларов в декабре 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ Министерства финансов по итогам встречи главы ведомства Сергея Марченко и регионального директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи.

Кроме помощи в борьбе с COVID-19, стороны говорили о реформе финансового и банковского сектора, реализации пенсионной реформы в Украине и условиях получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления" (DPL).