Украина вводит зеленый и желтый сертификаты вакцинации

В Украине введут зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID. Второй из них будет исключительно для внутреннего использования, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID. Желтый сертификат - после первой дозы, оба будут использоваться как внутренние.

"Срок действия желтого сертификата - время между прививками" , - уточнил Кузин.

Автор: Сергей Новиков