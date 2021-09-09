Украина вводит зеленый и желтый сертификаты вакцинации
В Украине введут зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID. Второй из них будет исключительно для внутреннего использования, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID. Желтый сертификат - после первой дозы, оба будут использоваться как внутренние.
"Срок действия желтого сертификата - время между прививками", - уточнил Кузин.
Автор: Сергей Новиков