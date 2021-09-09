Тренировка для упругих ягодиц: взрывной комплекс упражнений

Если мечтаете об упругих ягодицах, но нет времени на тренажерный зал – тогда этот сет упражнений вы точно оцените. Смотрите на видео, как накачать мышцы ягодиц дома, сообщает 24 Канал.

На домашнюю тренировку у вас уйдет не более 15 минут. А если еще и заниматься регулярно, то и результаты вас порадуют быстро.

7 упражнений для тренировки ягодиц

Классический мостик: 30 секунд;

30 секунд; Мостик "пружинки": 30 секунд;

30 секунд; Мостик с широким положением ног: 30 секунд;

30 секунд; Статический мостик 1: 30 секунд;

30 секунд; Мостик с прямой ногой: по 30 секунд на каждую ногу;

по 30 секунд на каждую ногу; Мостик "пружинки" с прямой ногой: по 30 секунд на каждую ногу;

по 30 секунд на каждую ногу; Статический мостик 2: 30 секунд.

Советы от тренера: все упражнения выполняйте по 30 – 45 секунд. Отдых между упражнениями 10 – 15 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

Удачной тренировки!