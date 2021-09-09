"Большое строительство" модернизировало больницу в Черноморске

В городе Черноморск Одесской области открыли обновленное отделение экстренной медицинской помощи. Его реконструкцию и переоборудование провели по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает УНИАН.

"Больница в Черноморске - одно из 13 опорных учреждений здравоохранения Одесской области. На реконструкцию нового отделения из городского бюджета выделено 7 млн 318 тысяч гривен. И еще 8 млн гривен получено от государства в рамках проекта "Большая стройка" , - рассказали в областной администрации.

Теперь в отделении благодаря современному оборудованию на диагностику пациентов будут тратить 20-30 минут вместо нескольких часов, как раньше.

"Жители как сельской местности, так и городов должны иметь доступ к высококачественным медицинским услугам в комфортных условиях с использованием современного оборудования. Каждое новое заведение в сфере медицины - это дополнительный шанс спасти жизнь человека" , - заявил глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

Он сообщил, что в области по президентской программе "Большая стройка" продолжаются капитальные ремонты и реконструкция не только медицинских учреждений, но и детсадов, школ, спортивных объектов и дорог, на которые в течение года потратят более 2 млрд гривен.