Тищенко намекнул, что будет бить каждого, кто говорит "не по теме"

В Верховной Раде произошла драка. Народный депутат Николай Тищенко силой оттащил с трибуны нардепа Гео Лероса, когда тот рассказывал о роли Офиса президента в срыве операции по вагнеровцам. Позже Тищенко пояснил, что сделал это потому, что нардеп говорил не по теме, сообщает Вести.

"Депутат позволил себе говорить не по теме, поэтому я всех призываю в будущем говорить только по теме отчета", - заявил Николай Тищенко.

Как стало известно, Тищенко распустил руки, поскольку хотел заступиться за команду президента, которого, по его словам, оскорбил Лерос. Последний после выступления Юлии Гришиной по результатам работы ТСК по "Укрзалізниці" нелестно высказался о президенте Зеленском и лично 73% избирателей, отдавших ему голос.

"Я подошел к главе регламентного комитета и вся наша фракция подошла. И выразили свою точку зрения относительно этой ситуации. А мы считаем, что то, что делает этот господин депутат, он должен сложить мандат, потому что так он себя ведет и сдает позиции, а вы помните что он пришёел в команде Слуги народа, был близким к президенту, был его советником и имел все возможности отвечать за те обещания, которые именно он давал украинскому народу. Он их давал. И сегодня видим что кроме грязи из его уст не льется ничего. Мы не видим его отчетов, над которыми он работает. Если говорить про меня лично", - объяснил позже журналистам парламентарий.

На вопрос журналистов, как быть, чтоб в Раде такого не было, Тищенко отметил, что главная задача каждого парламентария - выполнять регламентные процедуры.