Рейтинг самых качественных китайских автомобилей

Китайское отделение авторитетного аналитического агентства JD Power опубликовало рейтинг марок, которые выпускают самые качественные автомобили в Поднебесной, сообщает Автомир.

Список составлен на основе количества поступивших жалоб от владельцев новых машин в первые 90 дней после покупки и в течение трех лет владения. Каждой компании присвоено числовой показатель (количество проблем на 100 купленных автомобилей). Рейтинг разбит на несколько категорий, в том числе на сегмент массовых автомобилей исключительно китайских брендов.

Топ-10 марок возглавляет Changan, а в первую тройку также входят Chery и Lynk & Co (принадлежит Geely). Следом идут GAC, два суббренда Dongfeng и Jetour (входит в состав Chery), Oshan (Changan), Venuchia (Dongfeng), Geely и Roewe (SAIC). Примечательно, что в рейтинге нет не только Haval, но и никакой другой марки, принадлежащей Great Wall. В списке также отсутствует FAW и его суббренды.

Также в исследовании упоминаются конкретные модели, которые специалисты JD Power отнесли к качественным. В категории компактных кроссоверов победил Geely Emgrand X3, а на второй строчке закрепился GAC GS3. Среди среднеразмерных SUV первое место занял Lynk & Co 05, по которому идут Venucia Star и Changan CS75 Plus.