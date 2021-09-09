"Океан Ельзи" и "Один в каноэ" выпустили совместный клип

Премьера клипа состоялась в четверг, 9 сентября, на платформе YouTube. Ролик уже просмотрели около 200 000 пользователей, сообщает Корреспондент.

Украинские группы Океан Эльзы и Один в каноэ создали совместный трек и выпустили к нему клип. Песня называется Місто весни. Ролик в четверг, 9 сентября, появился на YouTube-канале ОЭ.

"Почему мы не можем забыть о ливнях? Пожалуй, для героев мы слишком уязвимы" , - написал в Instagram лидер группы ОЭ Святослав Вакарчук о новом клипе.

В свою очередь, поклонники уже успели отреагировать на композицию.