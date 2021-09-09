"Океан Ельзи" и "Один в каноэ" выпустили совместный клип
Премьера клипа состоялась в четверг, 9 сентября, на платформе YouTube. Ролик уже просмотрели около 200 000 пользователей, сообщает Корреспондент.
Украинские группы Океан Эльзы и Один в каноэ создали совместный трек и выпустили к нему клип. Песня называется Місто весни. Ролик в четверг, 9 сентября, появился на YouTube-канале ОЭ.
"Почему мы не можем забыть о ливнях? Пожалуй, для героев мы слишком уязвимы", - написал в Instagram лидер группы ОЭ Святослав Вакарчук о новом клипе.
В свою очередь, поклонники уже успели отреагировать на композицию.
"Вот это дует", "Крутой трек", "Это что-то интересное", "Все дрожит внутри", "Ирина и Святослав, вы достойны внимания", - написали поклонники.