Минздрав обновил стандарты оказания медпомощи коронавирусным больным

Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19 пациентам. В частности, был расширен перечень лиц, подлежащих тестированию на коронавирус, сообщает Деловая столица.

Экспресс-тестирование на коронавирус будут проводить отдельным категориям лиц, включая медицинских и социальных работников, полицейских, нацгвардейцев и так далее

В случае, если нет возможности провести экспресс-тестирование, лица из первых пяти категорий в списке Минздрава будут проходить тестирование методом ПЦР.

Отныне медикам необходимо информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава о лечении больных COVID-19 или его прекращении не позднее чем через 1 день от даты начала лечения или выписки.

Ранее врачам отводился трехдневный срок.

Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев при отсутствии симптомов могут не самоизолироваться.

Вакцинированные контактные лица, независимо от того, есть у них симптомы или нет, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции.

Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.